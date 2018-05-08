الإسماعيلي يستقر على رحيل «بيدرو»

08 مايو 2018 - 04:39 م

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، عدم تجديد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي بيدرو بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وخروجه من بطولة كأس مصر.

وقال المصدر أن تعاقد بيدرو مع الإسماعيلي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي حيث ستكون آخر مباراة له في تعاقده مع الدراويش لقاء المصري المقبل بالدوري الممتاز.

وأضاف أنه نظرًا لأهمية مباراة المصري المقبلة فتم تأجيل الحديث على كل الأمور في التوقيت الحالي.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الثاني بجدول الدوري العام برصيد 67 نقطة، ويحتاج إلى التعادل فقط أمام النادي المصري من أجل حسم الصراع على وصافة الدوري والمشاركة في الموسم القادم بدوري أبطال إفريقيا.