  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:20 م
بحث متقدم
ترامب ومن خلفه العلم الإيراني

«ترامب» ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

نجيب ساويرس

لو تعارضت مصلحة الأقباط مع مصر سأنحاز للوطن

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي

أول تعليق لرئيس أوغندا على أزمة سد النهضة

المهندس ممدوح حمزة

تعليق ناري من «حمزة» على منع حفل توقيع كتابه

صورة الخبر

مصر تدخل مع أثيوبيا في «طريق مسدود»

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

«هآرتس»: حان الوقت لتتعاون تل أبيب مع حماس

أمير فوستر، ممثل جمعية صناعات الغاز الإسرائيلية

رغم الاكتشافات.. إنتاج الغاز المصري مستمر في الانخفاض

رد ناري من "شادي" على بيان "أبلة فاهيتا"

حبس بطل «أبلة فاهيتا» 15 يومًا

طلاب ومدمنون

جرس إنذار.. طلاب ومدمنون

السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

«كلوب» يخطط للانتقام من ريال مدريد

الرياضة

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين برشلونة والريال

#

التشكيل المتوقع للريال وبرشلونة في "كلاسيكيو الأرض"

#

«زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو

#

بالفيديو.. ريال مدريد يكتسح لاس بالماس

ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

يسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لعرقلة انتقال محمد صلاح، مهاجم الريدز والمنتخب الوطني، إلى فريق ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كلوب يريد استغلال اهتمام ريال مدريد الكبير بخدمات محمد صلاح، والحصول على صفقة ذهبية من داخل صفوف الميرينجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وينوي كلوب الانتقام من اهتمام ريال مدريد بمهاجمه المصري، وسيحاول التوقيع مع اللاعب الدولي البرازيلي كاسيميرو بعد نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط الوسط المدافع بليفربول.

ولكن ما يصعب المهمة على المدرب الألماني هو اهتمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي بضم البرازيلي خلال نفس فترة الانتقالات.

هناك تقارير تشير إلى أن هناك ترحيب من قبل نيمار دا سيلفا لضم مواطنه كاسيميرو إلى صفوف ناديه الفرنسي بالموسم المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عقوبات على الاتحاد الروسي قبل انطلاق المونديال
» بالفيديو.. محمد رمضان يفتح النار على قناة «MBC»
» مقتل وإصابة 5 من قوات «حفتر»
» «شوبير» يتعرض لحادث سير
» «أبوتريكة» يُعزي «ميدو»
» «كلوب» يخطط للانتقام من ريال مدريد
» البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم
» جندي تركي يتغلب على نظيره الأمريكي في مصارعة
» "أردوغان" للمطالبين بحذف آيات من القرآن : "حقراء"
» ماذا قال زيدان عن إمكانية فوز صلاح بـ"الكرة الذهبية"؟
» تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل خالد محيي الدين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي