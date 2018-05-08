» «كلوب» يخطط للانتقام من ريال مدريد

08 مايو 2018 - 04:48 م

يسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لعرقلة انتقال محمد صلاح، مهاجم الريدز والمنتخب الوطني، إلى فريق ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن كلوب يريد استغلال اهتمام ريال مدريد الكبير بخدمات محمد صلاح، والحصول على صفقة ذهبية من داخل صفوف الميرينجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وينوي كلوب الانتقام من اهتمام ريال مدريد بمهاجمه المصري، وسيحاول التوقيع مع اللاعب الدولي البرازيلي كاسيميرو بعد نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط الوسط المدافع بليفربول.

ولكن ما يصعب المهمة على المدرب الألماني هو اهتمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي بضم البرازيلي خلال نفس فترة الانتقالات.

هناك تقارير تشير إلى أن هناك ترحيب من قبل نيمار دا سيلفا لضم مواطنه كاسيميرو إلى صفوف ناديه الفرنسي بالموسم المقبل.