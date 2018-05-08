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حبس 5 متهمين باغتصاب فتاة بعد اختطافها داخل "توك توك"

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ارشيفية

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اغتصاب

فتاة

النيابة

توكتوك

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس 5 متهمين باغتصاب فتاة بعد اختطافها داخل "توك توك"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضهم علي الطب الشرعي.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بعرض الفتاة، علي الطب الشرعي لإعداد التقرير الطبي الخاص بها، كما أمرت بإرسال الملابس الخاصة بها أيضًا لفحصها، وإرسال بطانية كانت بمسرح الجريمة لفحصها، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من إحدى الفتيات يفيد بقيام 3 أشخاص غير معلومين لها، باختطافها داخل "توك توك" أثناء عودتها إلى المنزل، ولم تستطع الهروب منهم، وتوجهوا بها إلى مقابر الإمام التونسى بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئت بشخصين آخرين في انتظارهم داخل المقابر، وقاموا بتقييدها وتناوبوا على الاعتداء عليها ثم تركوها وفروا هاربين.

وتمكنت من العودة إلى منزلها وقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة بالأماكن التي يترددون عليها، تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة. 

وبمواجهة المتهمين بالواقعة ، أنكروا ارتكابها، وتم إحالتهم إلي النيابة التي باشرت التحقيق.


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