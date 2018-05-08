  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
ترامب ومن خلفه العلم الإيراني

«ترامب» ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

نجيب ساويرس

لو تعارضت مصلحة الأقباط مع مصر سأنحاز للوطن

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي

أول تعليق لرئيس أوغندا على أزمة سد النهضة

المهندس ممدوح حمزة

تعليق ناري من «حمزة» على منع حفل توقيع كتابه

صورة الخبر

مصر تدخل مع أثيوبيا في «طريق مسدود»

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

«هآرتس»: حان الوقت لتتعاون تل أبيب مع حماس

أمير فوستر، ممثل جمعية صناعات الغاز الإسرائيلية

رغم الاكتشافات.. إنتاج الغاز المصري مستمر في الانخفاض

رد ناري من "شادي" على بيان "أبلة فاهيتا"

حبس بطل «أبلة فاهيتا» 15 يومًا

طلاب ومدمنون

جرس إنذار.. طلاب ومدمنون

السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

إخماد حريق هائل في "حظيرة مواشٍ" بالغربية

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. حريق هائل في مركز تجاري شهير بالسعودية

#

حريق هائل يلتهم 5 منازل في الأقصر

#

إصابة 3 أشخاص في حريق بـ6 منازل في أسيوط

#

إخماد حريق هائل في "مطعم شهير" بالمحلة

الحماية المدنية

محافظة الغربية

امن الغربية

حظيرة مواشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق بحظيرة مواشٍ بقرية إبشواي الملق التابعة لمركز قطور.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية؛ يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشٍ بقرية إبشواي مركز قطور.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ والإسعاف وتمكنت القوات من إخماد الحريق وبسؤال "ن ي"، 64 عامًا، فلاح ومقيم إبشواي اتهم كلًا من "ر ح"، 54 عامًا موظف بالأوقاف، والد زوج نجله المبلغ "و م"، 38 عامًا، موظف بالأوقاف، نجل عم الأول ومقيمان ذات القرية وذلك لوجود خلافات بينهم.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بمركز قطور، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما نسب إليهم نفيا ما وجه إليهما من اتهامات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عقوبات على الاتحاد الروسي قبل انطلاق المونديال
» بالفيديو.. محمد رمضان يفتح النار على قناة «MBC»
» مقتل وإصابة 5 من قوات «حفتر»
» «شوبير» يتعرض لحادث سير
» «أبوتريكة» يُعزي «ميدو»
» «كلوب» يخطط للانتقام من ريال مدريد
» البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم
» جندي تركي يتغلب على نظيره الأمريكي في مصارعة
» "أردوغان" للمطالبين بحذف آيات من القرآن : "حقراء"
» ماذا قال زيدان عن إمكانية فوز صلاح بـ"الكرة الذهبية"؟
» تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل خالد محيي الدين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي