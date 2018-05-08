أول تعليق لرئيس أوغندا على أزمة سد النهضة

08 مايو 2018 - 05:31 م

وجه الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني ، التهنئة إلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إعادة انتخابه لفترة رئاسية، مشيرًا إلى أن مصر الآن تحت قيادة مستمرة وقوية.

وأضاف رئيس أوغندا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، "بحثنا إنشاء طريق مواصلات بين مصر وأوغندا، كما نسعى لإنشاء خط ملاحي بين مصر وأوغندا عبر نهر النيل".

وأكد أن الإرهاب هو السبب الرئيسي للمشاكل في العالم، مطالباً الأفارقة بالوقوف جنبا إلى جنب ضد الإرهاب.

ودعا الرئيس السيسي لزيارة منبع النيل قائلاً: "السيسي سيكون أول رئيس مصري يزور منبع النيل في أوغندا".

وفيما يتعلق أزمة سد النهضة، أكد رئيس أوغندا أن هذه الأزمة قابلة للحل، وسنسعى جميعا من أجل التوصل إلي تسوية ترضي الجميع.

وأكد موسيفيني أننا نسعى ومصر لتقليل استيراد المواد الخام واستغلال موارد البلدين بشكل أفضل وأكبر.

وأشار الرئيس الأوغندى إلي أننا نسعى لمزيد من تطوير قطاع النقل بين البلدين، بخاصة ما يكون من خلال النيل والسكك الحديدية.