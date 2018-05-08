  • الثلاثاء 08 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
ترامب ومن خلفه العلم الإيراني

«ترامب» ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

نجيب ساويرس

لو تعارضت مصلحة الأقباط مع مصر سأنحاز للوطن

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي

أول تعليق لرئيس أوغندا على أزمة سد النهضة

المهندس ممدوح حمزة

تعليق ناري من «حمزة» على منع حفل توقيع كتابه

صورة الخبر

مصر تدخل مع أثيوبيا في «طريق مسدود»

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

«هآرتس»: حان الوقت لتتعاون تل أبيب مع حماس

أمير فوستر، ممثل جمعية صناعات الغاز الإسرائيلية

رغم الاكتشافات.. إنتاج الغاز المصري مستمر في الانخفاض

رد ناري من "شادي" على بيان "أبلة فاهيتا"

حبس بطل «أبلة فاهيتا» 15 يومًا

طلاب ومدمنون

جرس إنذار.. طلاب ومدمنون

السعيد

استبعاد "السعيد" من نادى "كوبيون بالوسورا" الفنلندى

بعد لقائه بـ«السيسي»..

أول تعليق لرئيس أوغندا على أزمة سد النهضة

آخر الأخبار

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي

المصريون

أخبار متعلقة
#

السيسي يتمسك باتفاق 2015 حول سد النهضة

#

مصر تفقد 25% من حصتها فى النيل

#

«سد النهضة».. اطمئنوا!

#

مصر ستخوض حربًا ضد إثيوبيا

أوغندا

السيسي

القاهرة

سد النهضة

وجه الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني ، التهنئة إلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إعادة انتخابه لفترة رئاسية، مشيرًا إلى أن مصر الآن تحت قيادة مستمرة وقوية.

وأضاف رئيس أوغندا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، "بحثنا إنشاء طريق مواصلات بين مصر وأوغندا، كما نسعى لإنشاء خط ملاحي بين مصر وأوغندا عبر نهر النيل".

وأكد أن الإرهاب هو السبب الرئيسي للمشاكل في العالم، مطالباً الأفارقة بالوقوف جنبا إلى جنب ضد الإرهاب.

ودعا الرئيس السيسي لزيارة منبع النيل قائلاً: "السيسي سيكون أول رئيس مصري يزور منبع النيل في أوغندا".

وفيما يتعلق أزمة سد النهضة، أكد رئيس أوغندا أن هذه الأزمة قابلة للحل، وسنسعى جميعا من أجل التوصل إلي تسوية ترضي الجميع.

وأكد موسيفيني أننا نسعى ومصر لتقليل استيراد المواد الخام واستغلال موارد البلدين بشكل أفضل وأكبر.

وأشار الرئيس الأوغندى إلي أننا نسعى لمزيد من تطوير قطاع النقل بين البلدين، بخاصة ما يكون من خلال النيل والسكك الحديدية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إيران تعلن انتصارها في لبنان !

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (1ـ 2)

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (لغتنا الجميلة 3)

حسام فتحي

مُحاور لإبليس ... أم ناقل لرسائله؟

د. حازم حسني

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عقوبات على الاتحاد الروسي قبل انطلاق المونديال
» بالفيديو.. محمد رمضان يفتح النار على قناة «MBC»
» مقتل وإصابة 5 من قوات «حفتر»
» «شوبير» يتعرض لحادث سير
» «أبوتريكة» يُعزي «ميدو»
» «كلوب» يخطط للانتقام من ريال مدريد
» البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم
» جندي تركي يتغلب على نظيره الأمريكي في مصارعة
» "أردوغان" للمطالبين بحذف آيات من القرآن : "حقراء"
» ماذا قال زيدان عن إمكانية فوز صلاح بـ"الكرة الذهبية"؟
» تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل خالد محيي الدين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:44 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي