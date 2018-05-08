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قتلى وجرحى في تصادم قطارين بألمانيا

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حادث تصادم قطارين (أرشيفية)
حادث تصادم قطارين (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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جرحى

تصادم قطارين

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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون بجروح، جراء تصادم قطارين في مقاطعة "بافاريا" جنوب ألمانيا، بحسب شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشيه بان".

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن "قطار ركاب إقليمي وآخر مخصصاً لنقل البضائع، اصطدما أمس (الإثنين)، ببعضهما في بافاريا، على بعد مئات الأمتار من محطة آيخاخ، ما أسفر عن سقوط قتيلين".

وأضاف البيان أن "التصادم وقع نحو الساعة 9: 20 مساء بالتوقيت المحلي (19: 20 ت.غ) قرب محطة آيشاخ على الخط الواصل بين إنغولشتات وأغسبورغ في بافاريا"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

ونقلت وكالة "دي بي إيه" الألمانية عن متحدث باسم الشركة، أن "القتيلين هما سائق قطار الركاب وإحدى الراكبات، في حين لم يصب سائق قطار الشحن بأي أذى في الحادث".

وأضاف المتحدث أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث أن حالة بعض المصابين الصحية حرجة".

ولم تذكر الشركة في بيانها أي معلومات تتعلق بأسباب الحادث، بينما أكدت أنها فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابساته.

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